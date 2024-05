Asetek A-S mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Asetek A-S präsentierte am 30.04.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,100 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 128,1 Millionen NOK – das entspricht einem Abschlag von 15,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 151,3 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at