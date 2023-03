Asetek A-S veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Asetek A-S hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.03.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Umsatzseitig standen 9,5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 47,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Asetek A-S 18,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 36,53 Prozent auf 50,65 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 79,80 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Verlust von 0,150 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 50,63 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at