Asfinag - Christa Geyer bleibt Aufsichtsratschefin

Der staatliche Autobahnen- und Schnellstraßenbetreiber Asfinag belässt die Spitze seines Aufsichtsrates unverändert. Christa Geyer sei auf der gestrigen Aufsichtsratssitzung in ihrer Funktion als Vorsitzende bestätigt worden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Herbert Kasser bleibt ihr Stellvertreter. Geyer ist Head of Center Competence / CEE bei Raiffeisen Capital Management, Kasser Generalsekretär im Umweltministerium.

Weitere Mitglieder des Gremiums sind Harald Frey, Wissenschafter am Institut für Verkehrsplanung der Technischen Universität (TU) Wien, Ex-Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber, WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schulz sowie Kathrin Renz, interimistische Leiterin der Sektion "Präsidium und internationale Angelegenheiten" im Umweltschutzministerium.

WEB http://www.asfinag.at