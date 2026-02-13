|
13.02.2026 06:31:29
Asgent: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Asgent hat am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 14,89 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Asgent -27,770 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 859,3 Millionen JPY – ein Plus von 47,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Asgent 583,2 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
