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17.08.2026 06:31:29
Asgent veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Asgent hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 15,66 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,330 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 796,9 Millionen JPY gegenüber 729,4 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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