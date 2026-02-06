ASGN hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ASGN hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,59 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,950 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 985,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 980,1 Millionen USD.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,60 USD. Im letzten Jahr hatte ASGN einen Gewinn von 3,83 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,98 Milliarden USD – eine Minderung um 2,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,10 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at