ASGN hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ASGN ließ sich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ASGN die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ASGN 0,480 USD je Aktie verdient.

ASGN hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 968,3 Millionen USD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 968,3 Millionen USD erzielt hatte.

Redaktion finanzen.at