ASGN präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ASGN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,35 USD. Im letzten Jahr hatte ASGN einen Gewinn von 0,670 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,33 Prozent auf 1,01 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at