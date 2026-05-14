Ash-Sharqiyah Development Company Bearer: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ash-Sharqiyah Development Company Bearer veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,01 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ash-Sharqiyah Development Company Bearer noch ein Gewinn pro Aktie von -0,190 SAR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 55,2 Millionen SAR – ein Plus von 22,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ash-Sharqiyah Development Company Bearer 44,9 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at