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14.05.2026 06:31:29
Ash-Sharqiyah Development Company Bearer: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Ash-Sharqiyah Development Company Bearer veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,01 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ash-Sharqiyah Development Company Bearer noch ein Gewinn pro Aktie von -0,190 SAR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 55,2 Millionen SAR – ein Plus von 22,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ash-Sharqiyah Development Company Bearer 44,9 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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