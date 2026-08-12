Ash-Sharqiyah Development Company Bearer hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ash-Sharqiyah Development Company Bearer hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,07 SAR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ash-Sharqiyah Development Company Bearer ein EPS von 0,010 SAR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 28,56 Prozent auf 42,8 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 60,0 Millionen SAR gelegen.

Redaktion finanzen.at