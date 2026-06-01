Ashapuri Gold Ornament vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ashapuri Gold Ornament hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 706,1 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 15,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 837,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,560 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,380 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 3,17 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,17 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at