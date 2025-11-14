Ashapuri Gold Ornament veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ashapuri Gold Ornament hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,25 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 1,02 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ashapuri Gold Ornament 868,9 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at