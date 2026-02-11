|
Ashapuri Gold Ornament: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Ashapuri Gold Ornament hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,17 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 912,5 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,01 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
