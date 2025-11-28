ASHDOD REFINERY öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ASHDOD REFINERY hat am 26.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -29,25 ILS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ASHDOD REFINERY ein EPS von -4,080 ILS in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,98 Milliarden ILS. Im Vorjahreszeitraum waren 3,13 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at