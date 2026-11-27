ASHDOD REFINERY lud am 25.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 18,42 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -29,250 ILS erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 3,10 Milliarden ILS gegenüber 2,98 Milliarden ILS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at