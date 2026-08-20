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20.08.2026 06:31:29
ASHDOD REFINERY stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
ASHDOD REFINERY hat sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 16,28 ILS, nach -1,790 ILS im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,00 Prozent auf 3,23 Milliarden ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,39 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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