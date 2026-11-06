Ashford Hospitality Prime: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ashford Hospitality Prime lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ashford Hospitality Prime 101,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 29,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 143,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at