Ashford Hospitality Prime legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ashford Hospitality Prime gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,01 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 171,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 179,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at