Ashford Hospitality Prime präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ashford Hospitality Prime hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ashford Hospitality Prime in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 209,0 Millionen USD im Vergleich zu 215,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at