Ashford Hospitality Trust: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ashford Hospitality Trust stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,62 USD, nach -6,880 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 302,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 273,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at