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13.05.2026 06:31:29
Ashford Hospitality Trust gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Ashford Hospitality Trust hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 11,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ashford Hospitality Trust ein Ergebnis je Aktie von -4,910 USD vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ashford Hospitality Trust in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 267,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 277,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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