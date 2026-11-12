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12.11.2026 06:31:28
Ashford Hospitality Trust hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Ashford Hospitality Trust hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -11,350 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 214,4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 19,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ashford Hospitality Trust 266,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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