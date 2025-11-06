Ashford Hospitality Trust stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ashford Hospitality Trust gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 11,35 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -12,390 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 276,6 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 266,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at