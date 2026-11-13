Ashiana Agro Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ashiana Agro Industries hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ashiana Agro Industries 0,040 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 73,12 Prozent zurück. Hier wurden 0,7 Millionen INR gegenüber 2,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at