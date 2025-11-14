Ashiana Agro Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ashiana Agro Industries hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,5 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ashiana Agro Industries einen Umsatz von 2,2 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at