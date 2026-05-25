Ashiana Agro Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ashiana Agro Industries hat am 22.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,04 INR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,040 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,2 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ashiana Agro Industries einen Umsatz von 1,9 Millionen INR eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,110 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,180 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 8,31 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 7,92 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,70 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at