Ashiana Housing hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ashiana Housing hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 1,36 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ashiana Housing noch ein Gewinn pro Aktie von 1,31 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Ashiana Housing mit einem Umsatz von insgesamt 1,07 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 63,30 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at