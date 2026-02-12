Ashiana Housing präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ashiana Housing hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 5,66 INR. Im letzten Jahr hatte Ashiana Housing einen Gewinn von 1,11 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Ashiana Housing 3,62 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 171,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,33 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at