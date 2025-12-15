|
Ashiana Ispat informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ashiana Ispat gab am 13.12.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,43 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,98 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,09 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 872,1 Millionen INR.
