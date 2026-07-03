Ashiana Ispat informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ashiana Ispat äußerte sich am 30.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 9,27 INR. Im Vorjahresquartal waren -52,090 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ashiana Ispat in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 157703,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,08 Milliarden INR im Vergleich zu 5,1 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 38,21 INR. Im Vorjahr hatte Ashiana Ispat -58,570 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 19,16 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Ashiana Ispat 1,42 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at