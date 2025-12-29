|
Ashiana Ispat mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ashiana Ispat hat am 26.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,43 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ashiana Ispat -6,140 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,08 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1167,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 322,2 Millionen INR in den Büchern standen.
