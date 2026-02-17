Ashiana Ispat präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ashiana Ispat hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 47,50 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -4,320 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5568972,73 Prozent auf 6,13 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at