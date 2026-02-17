|
17.02.2026 06:31:28
Ashiana Ispat präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ashiana Ispat hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 47,50 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -4,320 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5568972,73 Prozent auf 6,13 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!