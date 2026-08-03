Ashika Credit Capital informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ashika Credit Capital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 13,69 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 13,28 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,72 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 146,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 698,9 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at