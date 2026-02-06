Ashika Credit Capital stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ashika Credit Capital hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -10,790 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 119,93 Prozent auf 34,5 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von -172,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at