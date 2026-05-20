Ashika Credit Capital vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ashika Credit Capital lud am 17.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 4,83 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -27,080 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 272,4 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 142,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ashika Credit Capital einen Umsatz von -644,2 Millionen INR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 8,07 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -25,780 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,50 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 641,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem -461,76 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at