Ashikaga: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ashikaga hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 26,35 JPY gegenüber 22,78 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ashikaga im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 105,64 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 93,48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at