Ashikaga informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ashikaga ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ashikaga die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 20,80 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 9,36 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Ashikaga 93,87 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 78,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 89,03 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 58,38 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Ashikaga 403,89 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,62 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 316,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at