Ashikaga präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ashikaga präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 22,78 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ashikaga noch ein Gewinn pro Aktie von 13,71 JPY in den Büchern gestanden.

Ashikaga hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 93,48 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 71,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at