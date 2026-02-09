Ashikaga: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ashikaga hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 22,20 JPY gegenüber 17,17 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Ashikaga mit einem Umsatz von insgesamt 101,82 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 37,13 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at