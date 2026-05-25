Ashima hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ashima veröffentlichte am 23.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,36 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ashima ein EPS von 0,170 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ashima in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 304,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 70,4 Millionen INR im Vergleich zu 17,4 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,060 INR. Im Vorjahr hatten -0,990 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Ashima in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 126,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 218,60 Millionen INR im Vergleich zu 96,60 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at