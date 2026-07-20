Ashima: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ashima ließ sich am 18.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ashima die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,130 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 100,9 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at