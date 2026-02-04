Ashimori Industry stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ashimori Industry hat sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 136,94 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ashimori Industry 223,62 JPY je Aktie verdient.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,60 Prozent auf 18,42 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at