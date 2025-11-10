Ashimori Industry vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ashimori Industry gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 103,66 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -129,580 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,25 Prozent auf 16,96 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 17,00 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at