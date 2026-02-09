Ashirwad Steels Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Ashirwad Steels Industries lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Ashirwad Steels Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,380 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 9,5 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ashirwad Steels Industries 9,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at