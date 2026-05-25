25.05.2026 06:31:29

Ashirwad Steels Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Ashirwad Steels Industries veröffentlichte am 22.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,37 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,570 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 11,9 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,7 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,62 INR beziffert. Im Vorjahr waren 1,84 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 41,63 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 42,99 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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