Ashirwad Steels Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ashirwad Steels Industries hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,35 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ashirwad Steels Industries 0,490 INR je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,3 Millionen INR – eine Minderung von 9,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,4 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at