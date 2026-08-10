Ashirwad Steels Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ashirwad Steels Industries hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,41 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ashirwad Steels Industries 0,400 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ashirwad Steels Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,2 Millionen INR im Vergleich zu 10,5 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at