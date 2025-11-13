Ashish Polyplast: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ashish Polyplast hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,21 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ashish Polyplast ein Ergebnis je Aktie von 0,860 INR vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,58 Prozent auf 36,9 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at