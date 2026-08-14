Ashish Polyplast hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ashish Polyplast hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 2,02 INR gegenüber 1,15 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Ashish Polyplast 34,3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 37,4 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at