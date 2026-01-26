|
Ashish Polyplast: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Ashish Polyplast hat am 23.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 INR gegenüber 0,060 INR im Vorjahresquartal.
Mit einem Umsatz von 35,4 Millionen INR, gegenüber 44,7 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,69 Prozent präsentiert.
